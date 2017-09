Politiet: – Fremstår som veldig grovt

– Jeg vil takke melder som varslet politiet når han opplevde slik trafikkfarlig atferd på veien, sier jourhavende politiadvokat Mathias Häber til smp.no.

Det var fredag at politiet fikk melding om den livsfarlige forbikjøringen du kan se i videovinduet over. Handlingen ble filmet av et vitne, og en mann i 20-årene ble anmeldt.

– Saken er avgjort fra vår side. Mannen i 20-årene er ilagt et forelegg og har vedtatt dette. Han må belage seg på en tilværelse som fotgjenger de neste seks månedene, sier Häber.

Politiadvokaten mener forbikjøringen fremstår som meget grov.

– Dette kunne gått veldig galt. Føreren har erkjent at det var en farlig situasjon. Tanken var i utgangspunktet å legge seg inn tidligere. Da han startet forbikjøringen, skal han ikke ha vært oppmerksom på at det kunne komme bil imot, sier Häber om forklaringen føreren har gitt.