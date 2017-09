Erna lanserte nytt verktøy for havnæringene i Ålesund

Statsminister Erna Solberg og parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik i Frp presenterer et nytt test- og demonstrasjonsprogram for maritim og marin næring.

Nyheten ble sluppet ved Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund søndag formiddag.

Programmet skjer over samme lest som forskningsrådets Demo 2000-program - et program som skal bidra til å utvikle og eksportere ny teknologi - og som har vært til nytte for oljenæringene.

Det nye tiltaket blir kalt Demo Hav.

Statsministeren kunne fortelle at det øremerkes 30 millioner kroner til en slik satsing.

Smp.no kommer med mer