Slik gjekk det då Sve tok saga i eigne hender

Det seier fylkesleiar Frank Sve i Møre og Romsdal Frp, humrande og lettare oppgitt over seg sjølv. Fredag - på post under årets hjortejakt, klarte han nemleg å kutte seg sjølv relativt grundig i handa med sag.

- Det var i fjellet heime på Sve i Stranda under den første jaktdagen, dette. Eg skulle berre fjerne noko kratt for å få betre skotretning, men så greidde eg altså å knekke saga og vidare kutte meg i handa på restane av bladet, fortel han.

Kutta sene i handa

På Facebook-sida til politikaren kan ein både lese om og sjå resultatet: Ei avkappa sene, etterfølgt av operasjon og gips.

- Og alt dette trass i at eg faktisk har fagbrev som indikerer at eg er flink til å sage. Det vil eg elles hevde at eg er, problemet med meg er berre at alt skal gå så fort, seier Sve med smil i stemma.

Gips inga hindring

- Skaden har kanskje sett deg ut av spel for ein periode?

- På ingen måte. Litt gips stoppar ikkje meg, spesielt ikkje no, i innspurten av ein valkamp eg er med å ha ansvar for her i fylket.

- Akkurat no er eg på veg til styremøte i Stranda Hamnevesen, og seinare denne veka skal eg mellom anna ta del når landbruksminister Jon Georg Dale vitjar Møre og Romsdal. Etter at eg skada meg, men før operasjonen felte elles begge sønene mine dyr under jakta, og eg var med og hjelpte begge med flåinga. Sånt går heilt fint, også med ei hand, seier Sve.

På Facebook er han elles full av lovord om behandlinga han har fått på sjukehuset.

- Fantastisk flinke, blide og hjelpsame alle som ein. Eg er utruleg imponert over helsevesenet vårt, skriv han mellom anna.