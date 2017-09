Møre og Romsdal fylkeskommune vil at politi og vegvesen skal gripe inn overfor selskapet P&P Entertainment, som driver med show fra to party-limousiner i Ålesund. Bakgrunnen er at de mener virksomheta selskapet driver, der transport inngår som del av det heile, er å regne som persontransport mot vederlag og at en ergo må ha løyve til det på linje med det drosjenæringa har.

- Vi mener de bryter yrkestransportlova, sier Jan Eirik Søraas i samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune til NRK Møre og Romsdal.

P&P Entertainment vil imidlertid holde fram med tilbudet, til tross for varselet fra fylkeskommunen.

– Vi driver ikke persontransport. Vi har et underholdningsfirma og driver show i bilen, sier daglig leder Frank Eiksund til NRK - og legger til at de ikke ønsker å kommentere saka utover dette, men vil avvente prosessen som er satt i gang etter brevet fra fylkeskommunen: I kjølvannet av brevet har Norges Taxiforbund avdeling Møre og Romsdal meldt P&P Entertainment til politiet. I meldinga heter det ifølge NRK at selskapet verken har drosjeløyve eller selskapsvognløyve.