Veidekke til frontalangrep på Ålesund kommune etter avslag på byggesøknad i Borgundvegen

Slik avslutter regiondirektør Pål Magnus Aglen i Veidekke Eiendom AS et brev han har sendt til plan- og byggesjef Ole Søvik og medlemmene i plan- og byggesaksutvalget.

Det er behandlinga av byggesøknaden om nye boliger på Borgundvegen og i Ystenesgata som er bakgrunnen for et usedvanlig hardt angrep på kommunens byggesaksavdeling.

Trakk saka

I dag skulle plan- og byggesaksutvalget egentlig ha behandla denne søknaden som blant annet omfatter «Rosehuset». Innstillinga fra rådmannen var å si nei til søknaden fra Veidekke Eiendom. Det har tydeligvis fått det til å koke over for en av landets største boligutviklere, og fredag ba Aglen om at søknaden ble trukket fra dagens møte.

– Vi har blitt enige med planavdelinga i Ålesund om å trekke saka fra behandling i utvalget, sier Pål Aglen.

Og stort mer vil han ikke si til Sunnmørsposten om den saka. Men i brevet er han usedvanlig klar.

Gløtt mellom byggene: Har justert boligprosjektet i «Rosehagen»

Forarget og forbauset

Aglen innleder med at han både er forarget og forbauset over at rådmannen innstiller på avslag. Han mener dette står i sterk kontrast til de signalene han mener plan- og bygningssjefen har gitt. Han går også til et direkte angrep på saksbehandleren:

«Prosjektet er så absolutt tilpasset intensjonene i Klipraplanen, og det har ikke vært noen god (heller fraværende) dialog mellom kommunens saksbehandler og prosjektorganisasjonen.»

Veidekkesjefen hevder videre at saksbehandleren ut fra egeninteresse og subjektive vurderinger har trenert dialog og saksbehandling siden 2011, og at det ikke foreligger en objektivitet som man kan forvente og kreve av en kommunal saksbehandler.

Avslutningsvis skriver Aglen at Veidekke Eiendom ser seg nødt til å avslutte sine planer om å etablere seg som en boligutvikler i Ålesund. Og det gjelder tydeligvis ikke bare prosjektet på Borgundvegen. Regiondirektøren skriver at de også trekker seg fra samarbeidet med Jangaard Export AS om utbygging av badeland og prosjekter på sørsida.

«Vi kan ikke operere i en kommune som til de grader motarbeider en byutvikling hvor private bidrar», skriver regiondirektør Pål Magnus Aglen.

Rosehuset

Nytt forsøk i Rosehagen Rosehagen har blitt til Fagervikplassen, og nå planlegger Veidekke Eiendom å bygge rundt hundre sentrumsnære leiligheter.

Saka er som sagt trukket fra behandling tirsdag, men det foreligger en lang og grundig saksutredning der blant annet Rosehusets skjebne er et tema. Rådmannen skriver at huset er et trehus i jugendstil som har bevart mange av sine originale kvaliteter. Kommunen har kommunisert sitt syn på dette til utbyggeren, og har også bedt om at huset blir innpasset i det nye boligprosjektet.

I brevet til plan- og byggesaksutvalget tar også Aglen opp spørsmålet om bevaring av huset. Han skriver at Rosehuset er totalskadd etter en vannskade. «Tross at saksbehandler i sin enfoldighet prøver å overbevise politikerne om noe annet, vil det aldri være mulig å sette huset i stand igjen, og situasjonen forverrer seg etter hvert som tiden går», skriver Pål Magnus Aglen.

Positiv dialog betyr ikke automatisk grønt lys

– En utbygger kan ikke forvente at saker går gjennom fordi man har hatt en positiv dialog med kommunen.

Det sier plan- og bygningssjef Ole Søvik som mener Veidekke må få lov til å være skuffa over avslaget.

– Men jeg tror også at mye av den kritikken som kommer fram i brevet kan bero på misforståelser.

Aglen skriver i brevet at han føler seg lurt av Søvik som skal ha gitt positive signaler og lovnader i forbindelse med rammesøknaden, men at resultatet altså ble ei negativ innstilling.

For lite dagslys

– Vi har gitt signaler om at det kan være mulig å gi dispensasjoner fra høydebestemmelser og krav til lekeareal hvis utbygger ruster opp parken som ligger nord for Borgundvegen, sier Ole Søvik. Men slike signaler betyr ikke at saka er ferdigbehandla og at alt dermed er klart for godkjenning. Det er ikke slik vår byggesaksbehandling foregår, og jeg tror det er her den store misforståelsen ligger. Dessuten har dialogen stort sett vært mellom oss og Veidekkes arkitekt – ikke direkte med utbyggeren.

Søvik understreker at de har innstilt på avslag fordi prosjektet fortsatt ikke oppfyller kravene i reguleringsplanen.

– Blant annet er kvaliteten på de indre gårdsrommene ikke gode nok. Dagslyset blir for dårlig, og nærleikeplassen inne i gårdsrommet er heller ikke av akseptabel kvalitet. Tomta er rett og slett for hardt utnytta og prosjektet setter til side grunnlaget i Klipraplanen.

– Hva med Rosehuset?

– Isolert sett kan vi ikke kreve at huset blir bevart.

Usaklig angrep

Ole Søvik reagerer også på at Veidekke går til direkte angrep på en enkelt saksbehandler.

– Dette er usaklig og høyst uberettiget, og jeg velger å tro at Veidekkes mann har skrevet dette i et øyeblikks frustrasjon. En sak hos oss blir dessuten aldri behandlet uten at den har gått gjennom flere ledd hos oss.

– De hevder også at de vil trekke seg fra andre store prosjekter på grunn av det de mener er dårlig behandling fra kommunens side.

– Vi behandler hvert enkelt prosjekt for seg, og en utbygger kan ikke forvente ekstra positiv behandling i en sak fordi han også står bak andre store prosjekter i Ålesund, sier Ole Søvik.

Plansjefen tror også at det fortsatt er mulig å bearbeide planene i Borgundvegen videre.