«Vi har aldri opplevd maken til den behandlingen vi har fått i Ålesund kommune i forhold til motarbeidelse og trenering i en enkel byggesak», skrev regiondirektør Pål Magnus Aglen i Veidekke Eiendom AS i brevet.

Tirsdag kveld skulle Plan- og byggesaksutvalget i Ålesund kommune behandle en byggesak om fem boligblokker i området mellom Ystenesgata og Borgundvegen. I forkant av møtet trakk utbygger Veidekke Eiendom AS saken og kom samtidig med en kraftig utblåsning mot kommmunens administrasjon.

Høyres Edvard Devold sier saken har gått fra å være en ja/nei-sak til å bli en sak om hvordan kommunen håndterer utbyggere og tar vare eget omdømme.

- Klare signal fra en stor utbygger som også opererer andre steder i landet må tas på alvorlig. Å si nei til en ønske og krav fra utbyggere er en del av hverdagen, så vi skal ikke la oss presse. Mer her virker det som at vi ikke har klart å holde en god dialog. Det høres ut som vi har sparket krokfot på en utbygger. Jeg har også hørt fra andre entreprenører at saker blir påvirket av hvilke saksbehandlere en får i kommunen, sier Edvard Devold.

Stein Kvalø fra Ap reagerte sterkt på at omdømme og andre saker ble dratt inn i debatten.

- Vi skal behandle sak for sak. Å dra inn omdømme til kommunen i dette er helt på kanten, sier Kvalø.

- Dårlig kommunikasjon

Hans Kjetil Knutsen fra Ålesundslista mente dårlig klommunikasjon er årsaken til situasjonen som har oppstått.

- Jeg tolker e-posten fra Veidekke som skrevet i frustrasjon. Etter min mening kom byggesaken feil ut fra begynnelsen. Den manglet et klargjørende oppstartsmøte, og nå står vi i en situasjon der saken bør trekkes, sier Knutsen.

Han spurte plansjef Ole Søvik om kommunen kan kreve at Rosehuset rives.

- Jeg er riktig sitert i Sunnmørsposten. Vi har ikke klart grunnlag for å kreve Rosehuset bevart. Det har vært snakk om ei skjønnsmessig bevaring, men ingen avsolutte krav, sier Søvik.

Søvik sier også at reguleringsplanen for Klipra har andre krav til maksimumshøyde enn andre steder i kommunen.

- Klipraplanen er spesiell i forhold til måling fra laveste punkt, ikke gjennomsnitt som i noen andre områder.

- Vi bestemmer

Uavhengig representant Kirsti Dale sier kommunen må være klar i kommunikasjonen i forhold til hvem som bestemmer.

- Vi har hatt flere saker der rådmannen har sagt ja, og vi nei, og omvendt. Noen her på huset må være tydelig overfor utbyggere om hvem som bestemmer, sier Dale.

Hun sier utbygger virker overrasket og trekker saken uten å ha prøvd den i det politiske utvalget.

- Ikke noe er selvsagt. Det er plan- og byggesaksutvalget som bestemmer, sier hun.

- Ja, så lenge dere holder dere innenfor Plan- og bygningsloven, repliserte plansjef Ole Søvik fra administrasjonen.

Konstituert leder i utvalget, Roar Salen (H) fremmet deretter forslag om at saken ble trukket, noe som ble enstemmig vedtatt.

Ikke brudd i prosessen

Etter en runde om hvordan kommunen kan bli bedre på kommunikasjon med utbyggere kunne plansjefen fortelle at Ålesund kommune allerede har avtale med utbygger om å fortsette dialogen.

- Det er ikke brudd i prosessen. Vi har en avtale om at vi skal ha dialog videre. Det har vært tøffe tak i slike byggeprosesser før, men fått til gode avtaler. Erfaringen min er at det kommer et prosjekt, men det må gjøres noen endringer, sier Søvik.