Gamle kirkebenker ble revet bort

– Det kom veldig mange, og det var ikke nok benker til alle. Folk var svært entusiastiske og kunne nesten ikke komme seg raskt nok hjem med benkene, sier Anne Karin Zeitz, daglig leder for Kirkens Bymisjon Møre.

Trengte gulvplass

Bymisjonen har overtatt den gamle Metodistkirken i Ålesund sentrum. Der skal det nå bli bymisjonssenter, med blant annet kafe, arbeidstreningssenter, og et åpent sted for opplevelser og arrangementer.

Kirkebygget fra 1905 ble overtatt med både kirkebenker, orgel, alterring og mye annet av inventar og gjenstander på kjøpet.

– Vi ønsker å bevare mest mulig av de gamle gjenstandene og jugendhusets karakter, som vi har stor respekt for. Men vi trengte gulvplass, og måtte derfor selge unna flesteparten av kirkebenkene, forteller Zeitz.

De 3,84 meter brede og lys gule kirkebenkene er både velholdte og gode å sitte i.

Ville noen ha dem til 2.000 kroner stykk, mon tro?

Ja, så absolutt!

Kø på kirketrappa

Etter litt markedsføring på Facebook og andre steder på nettet, med tidspunkt for oppmøte og henting, så sto nærmest kundene i kø på kirketrappa ved Byparken.

– Først kom det én, og han fikk kjøpt fem til prisen av fire. Jeg trodde ikke det var så stor interesse, og ville bli kvitt flest mulig, sier Zeitz.

Men så braket det løs. Snart var det fullt av folk som ville ha, og som ville kjøpe både én og to og så mange de fikk.

– Da måtte vi porsjonere ut, slik at flest mulig fikk kjøpe, sier Zeitz, som er glad for den store interessen for de gamle kirkebenkene.

– Det er tydeligvis mange som har gått og ventet på en slik mulighet.

– Og mange har et nært forhold til Metodistkirka i Ålesund. De som fikk kjøpt var hoppende glade og fornøyde, smiler hun.

Prisen synes hun ikke var for høy eller lav, egentlig.

– Vi i Kirkens Bymisjon liker å gi. Alt trenger ikke koste så mye, sier hun.

Fem av benkene har Bymisjonen selv tatt vare på. De skal brukes i lokalet, som skal være åpent for alle.

Fra kirke til samvirkelag

– Slike benker er veldig vanskelig å få tak i. Og de var veldig, veldig billige, sier en storfornøyd Timothy Patrick Dillon.

Familiemannen på Emblem, opprinnelig fra Irland, er strålende fornøyd med å ha fått kjøpt to av de gule kirkebenkene.

De er allerede på plass i hans «man cave». Blant gamle biler, colaautomat og biljardbord - i et lokale som tidligere huset Samvirkelaget på Emblem.

Der samles elskere av Volkswagen veteranbiler, kompisgjengene til barna og familievenner til ulike anledninger - i et stort rom fullt av farger og vintage-atmosfære.

– Her har vi klubbkvelder for Volkswest, julefester og andre lag med mye folk. Da passer disse gamle kirkebenkene perfekt, sier 47-åringen.

Fikk ikke kjøpe alterringen

Han lurte på å fjerne malingen, men fant fort ut at også den lys gule fargen var perfekt - blant alle de andre fargene i rommet.

– Det er virkelig flotte benker, og det er bare fint at de har vært brukt i en kirke. I Irland er slike veldig verdifulle. Jeg er veldig glad for at jeg fikk tak i dem, sier han.

Timothy ville også kjøpe alterringen fra Metodistkirka.

– Men den ville de ikke selge, sier han.