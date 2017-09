Nordea friskmelder økonomien – venter kraftig vekst framover

Veksten i fastlandsøkonomien kommer til å ta seg fra det ventede nivået på 1,9 prosent i år til 2,6 prosent neste år, ifølge sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

Han poengterer at fallet i de oljetunge næringene har stoppet opp og venter en forsiktig oppgang i denne delen av norsk næringsliv de nærmeste årene.

Det kommer fram i prognoserapporten Nordea Economic Outlook, som ble offentliggjort onsdag.

– Vi tegner et ganske positivt bilde av norsk økonomi og bruker vel «diagnosen» friskmeldt i 2018. Hvis man skal lete etter noe negativt i dette bildet, må det være at konkurransefordelen eksportbedriftene har fått av svak kronekurs blir noe redusert i prognoseperioden, sier Bruce til NTB.

Han mener positiv utvikling hos handelspartnerne i stor grad vil veie opp for at kronen ventes å styrke seg.

Mer å kjøpe for

Totalbildet Nordea Markets tegner for i år og de to neste årene er et hvor de viktigste pilene peker i riktig retning: Den økonomiske veksten tar seg kraftig opp, både på fastlandet og i oljerelatert sektor, oljeinvesteringene kan så vidt begynne å vokse, veksten i det private forbruket er ventet å holde seg stabilt høyt og arbeidsledigheten skal falle jevnt og trutt til 3,8 prosent i 2019.

– Arbeidsledigheten når et normalnivå allerede neste år, selv om den fortsatt vil ligge litt høyt på Vestlandet, sier Bruce.

Inflasjonen vil riktignok holde seg lav – 1,5 prosent i år og 1,2 prosent i 2018 og 2019 – men for de aller fleste av oss betyr det mest sannsynlig at vi får bedre kjøpekraft, selv om lønnsoppgjørene ventelig blir moderate.

Lav rente til 2020

Og siden styringsrenta til Norges Bank settes etter det såkalte inflasjonsmålet, som har til hensikt å holde inflasjonen i Norge stabil på 2,5 prosent, ser ikke Bruce for seg noen renteøkning før tidligst i slutten av 2019, og da som følge av at den europeiske sentralbanken hever sitt rentenivå.

Bruce tror ikke den negative utviklingen i boligmarkedet de siste månedene vil stikke kjepper i hjulene for økonomiens opptur mot nye høyder. Med unntak av i Oslo, har ikke boligprisene steget mer enn rentenivå og inntektsutvikling skulle tilsi. Boligprisene i Oslo kommer til falle videre – men det øvrige boligmarkedet får «en grei utvikling», tror han.

– Utenom Oslo, tror vi boligprisene vil trekke oppover parallelt med at arbeidsledigheten faller og forbrukeroptimismen stiger, sier Bruce.