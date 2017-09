Thriller om sistemandatet i Møre og Romsdal

Det viser dagens fylkesmåling fra Respons Analyse. På målingen vinner Arbeiderpartiet dette mandat, til tross for at partiet går tilbake 1,7 prosentpoeng sammenlignet med junimålingen.

– Som følge av at Senterpartiet går tilbake og mister et mandat sammenlignet med målingen i juni, går sistemandatet til det største partiet i fylket. På denne målingen er det Ap, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

KrF ute

I dag er det KrF som har dette mandatet. Men med kun 5,7 prosent oppslutning må KrF mobilisere voldsomt fram til mandag for å være med i kampen om dette åttende og siste direktemandatet til Stortinget.

– Det vi ser er at det er svært små marginer som skiller Ap, Høyre og Frp fra å ta dette mandatet. Gitt de feilmarginene som er i målingen, tør ikke jeg spå hvordan dette ender på mandag, sier Olaussen.

Det er kampen om dette sistemandatet som er spenningen knyttet til valget i fylket. Det synes rimelig klart at Ap, Høyre og Frp vil få to mandater hver. I tillegg vil Senterpartiet ta et mandat. Da er vi opp i sju av de åtte faste mandatene.

Listhaug-effekt

Ser vi på velgerbevegelsene fra juni er tendensen at Frp går fram, Ap siger nedover og Høyre ligger stabilt et godt stykke under valgresultatet for fire år siden.

– Vi ser nå en Listhaug-effekt også i Møre og Romsdal. Frp mobiliserer sine egne, mens både Ap og Senterpartiet har en fallende kurve. Noe som er i tråd med det vi ser på de nasjonale målingene, påpeker Olaussen.

Han viser til at Frp har svært høy lojalitet. 77 prosent av dem som stemte på partiet i 2013 sier de vil stemme Frp også på mandag. De tilsvarende tallene for Ap og Høyre er 72 og 62,5 prosent.

På gjerdet

– Høyre er partiet i fylket der flest har satt seg på gjerdet, sier Olaussen.

Hvem som får utjevningsmandatet er nesten umulig å spå. Det vi vet er at de små partiene får de fleste av de i alt 19 utjevningsmandatene. KrF, Venstre og SV er de tre partiene i fylket, gitt at de kommer over den magiske sperregrensen på fire prosent på landsbasis, som mest sannsynlig får dette mandatet fra Møre og Romsdal.