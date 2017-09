Vil videreføre HV-11 som i dag

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet kom onsdag til Setnesmoen på Åndalsnes for å snakke om framtida til HV-11. På en pressekonferanse klokka 8.30 kom det fram at HV-11-distriktet ser ut til å være berga.

– Vi vil videreføre HV-strukturen som i dag, inkludert HV-11, slo statssekretæren fast.

At statssekretæren og politikere som Helge Orten (H) og Sylvi Listhaug (Frp) sammen med fylkesleder Dag Olav Tennfjord i Høyre og høyreordfører Lars Olav Hustad, førte på forhånd til spekulasjoner om at framtida til HV-leiren og HV-distriktet kan være berga.

Forslag i Landmaktutredningen

Bø viste til Landmaktutredningen, som skal presenteres for Stortinget i starten av oktober, og som gjennomgår strukturen i Forsvaret. Regjeringens beslutning om å beholde distriktet og leiren vil ta form av et forslag i denne utredningen – som etterpå skal behandles i Stortinget.

– Utredningen har kommet til at det er viktig å opprettholde hovedstrukturen med et kommandeelement mellom Bergen og Trondheim, sier Bø.

Med enigheten i regjeringen, ligger det an til flertall når saken kommer til Stortinget.

Bø innledet med å presisere at regjeringen har styrka Heimevernet i år med 191 millioner kroner og brukt en halv milliard kroner på nye feltvogner.

Listhaug: – Håper på ro

Til daglig er rundt 30 ansatte tilknyttet leiren på Setnesmoen og rundt 3.000 heimevernssoldater er tilknyttet distriktet. Sylvi Listhaug (Frp) mente det var viktig å skape ro rundt saka.

– En tilstedeværelse her mellom Trondheim og Bergen er veldig viktig. Jeg håper også at dette bidrar til å roe ned alle sammen, både de ansatte og befolkninga som nå vil se at HV-11 blir videreført, sier Listhaug.

Helge Orten (H) pekte også på at det var viktig med ro rundt saka:

– Nå kan vi konsentrere oss om å bygge en forsvarsstruktur, sier Orten, som også påpekte at lokale politikere fra ulike partier hadde jobbet med å holde trykket oppe inn mot departementet.

Heimevernsdistrikt 11 omfattar Fjordane og Møre og Romsdal.

