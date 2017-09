44 prosent frå Tyskland

Det viser nasjonalitetsdata frå Telenor sitt mobilnett 17. juli i sommar.

44 prosent kom frå Tyskland, 15 prosent frå Italia og 11 prosent var frå Spania denne dagen.

– Ved å sjå på talet på utanlandske SIM-kort i nettet og korleis desse rører på seg, kan vi planlegge sikkerheit og beredskap, informasjonsarbeid og marknadsføring av turistmåla våre, seier Ove Fredheim, leiar for Telenor Bedrift i ei pressemelding.

Vidare ned på lista over turistar denne julidagen ser vi at sju prosent var frå Filippinane, fem prosent var frå Norge, like mange var heimehøyrande i Danmark.