«Høy temperatur og stressa partiledere»

Erna Solberg:

Som vanlig solid i forsvar. Rutinert, trygg og rolig, og satser mer på å ikke gjøre feil enn å score mange mål. Hun har til og med glimt i øyet. Men hun roter seg litt bort i tall og detaljer, framfor å være klar i budskapet. Burde holdt seg mer til overskriftene enn til fotnotene i politikken. Ikke hennes beste debatt i denne valgkampen.

Siv Jensen:

Fremskrittspartiet ser ut til å kunne holde stand med omtrent like mange mandater på Stortinget som de har nå, etter fire år i regjering. Fire dager før valget bør det gi selvsikkerhet. Hun satset tydelig på å framstå som sjølsikker og tilbakelent, men fikk ikke det helt til. Ble utfordret både på skattelettelser til de rikeste og bompenger uten å helt å parere det med overbevisning. Blir nok irritert av å bli avbrutt, men overdriver det poenget.

Jonas Gahr Støre:

Gjorde en sterk partilederdebatt ved inngangen av valgkampen, men etter dette har han stått i en stri strøm av dårlige meningsmålinger og tapt hele forspranget de rødgrønne hadde. Kanskje litt preget av det. Fortsatt framoverlent og i angrepsposisjon. Det blir imidlertid litt mye av det gode. Avbrytelser kan skape temperatur og nerve i debatten, men denne gangen ble han og Erna Solberg altfor ofte snakkende i munnen på hverandre.

Audun Lysbakken:

Audun Lysbakken leder et parti som har begynt å få tilbake trua på seg sjøl. Det ser også Lysbakken ut til å ha. Da debatten var i ferd med å floke seg inn i en krangel om detaljer, gikk han rett på verdiene. På fordeling og angrep regjeringa og Frp for å ha invitert til fest for de rike.

Trygve Slagsvold Vedum:

Trygve Slagsvold Vedum kom godt i gang med å sette inn et angrep på Siv Jensens skattelettelser for de rikeste og bompengeøkninger, men ble etter hvert litt vel hissig på grøten. En partileder som vil score i TV-debatter må først lære seg at det er nytteløst å holde skravla i gang når du ikke har kameraet på deg. Det blir bare travelt, og irriterer seerne minst like mye som programlederen.

Trine Skei Grande:

Livet på kanten av sperregrensa kan sette sitt preg på en partileder. Nå er det vinn eller forsvinn for Venstre – for denne gang. Det setter også sitt preg på Trine Skei Grande i denne debatten. Hun kommer i duell med Audun Lysbakken om klima og miljø, og blir feid av banen. Sliter med å komme seg skikkelig i angrepsposisjon også etter dette. Hun kan langt bedre enn dette.

Knut Arild Hareide:

Er partilederen som nesten alltid kommer ut av en partilederdebatt og blir husket for en replikk som alle husker. Ikke like glitrende denne gangen, men kom greit ut av den mest rotete delen av debatten med å snakke om verdier heller enn detaljer. Barnefattigdom og større forskjeller. Klarer også greit å forsvare hvordan han nå stiller seg i regjeringsspørsmålet, og parerer Støres stikk om at en stemme til KrF nå er en stemme til Frp

Bjørnar Moxnes:

Rødt har en klar sak i denne valgkampen, og det er kampen mot «velferdsprofitørene». Den gikk Bjørnar Moxnes rett på også i denne debatten. Ingen dårlig strategi for et lite parti som slåss om oppmerksomheten å konsentrere seg om en eller få saker, og ikke bli en del av kjeklinga som andre roter debatten til med. Men han sliter med å gjøre seg synlig i debatten. Bruker tida litt for dårlig, og en normalt god debattant, faller litt igjennom.

Rasmus Hansson:

Rasmus Hansson skal snakke Miljøpartiet De Grønne over sperregrensen, og få selskap av flere partifeller på Stortinget. Om han klarer det, så er det i alle fall ikke denne partilederdebatten som er årsaken. Han slipper lite til, men det har han også et medansvar for. Og når han slipper til, burde han klare å glitre mer. Et parti som ikke så langt trenger å stå til ansvar for noe som helst, kan klinke litt mer til i debattene og framstå som tydeligere