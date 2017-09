Hundre gater må muligens skifte navn

Både Brattvåg og Ålesund har si Storgate. Når den nye kommunen er et faktum, må en av gatene skifte navn. Antallet adresser knyttet til de to gatene avgjør hvem som får beholde det.

Det er et av forslagene til kriterier for endring av gatenavn som arbeidsutvalget i den nye kommunen slutta seg til i går.

I en kommune skal det ikke forekomme gater med det samme navnet, og det skal helst ikke være for mange gater og veger med like navn heller. I de fem kommunene er det til sammen rundt hundre gater og veger som står i fare for å måtte døpes om.

Eksempler på gater som har for like navn er Ferjevegen i Haram og Fergevegen i Ålesund. Haram har Sætrevegen, mens Ålesund har Setrevegen. I de fleste tilfellene, ligger det an til at de gatene og vegene med flest adresser, får beholde navnet.

Gatenavn som betyr mye for flere enn de som bor der bør beholdes. Det gjelder for eksempel navn etter viktige eller kjente personer eller navn av historisk betydning.