Kan finne skjulte verdier i 50 land

Innen 30. september har Skatteetaten fått finansopplysninger fra 50 land, og da kan det være for sent å be om skatteamnesti, heter det i en pressemelding fra Skatt Midt-Norge.

Før måtte Skatteetaten ha en konkret sak for å be andre land om finansielle opplysninger, men i år begynner automatisk utveksling av informasjon.

Siste frist

Innen 30. september vil Skatteetaten få finansopplysninger fra 50 land om personer som er skattepliktige i Norge. I praksis betyr det at for enkelte så er 30. september siste fristfor å søke om frivillig retting for å unngå tilleggsskatt eller annen straff.

– Ett av vilkårene for frivillig retting er at du har gitt opplysningene til Skatteetaten på eget initiativ. Det kan ikke være som følge av kontrolltiltak som enten er eller vil bli satt i verk, eller at vi har fått opplysningene fra andre. Det er derfor viktig at du melder fra nå dersom du har skjulte verdier, sier Rune Langsø Johansen, fungerende regiondirektør i Skatt Midt-Norge.

Økt risiko for avsløring

Hvis du er skattepliktig i Norge skal all inntekt og formue beskattes i Norge, også det du eier eller tjener i andre land. Det inkluderer verdipapirer, aksjer, eiendom og bankinnskudd i utlandet.

Du må rapportere alle verdier til Skatteetaten selv om du har betalt skatt i et annet land. Norges internasjonale skatteavtaler sørger for at du ikke blir dobbeltbeskattet.

– Det viktigste er at du informerer om alt i skattemeldingen. De aller fleste skattepliktige betaler riktig skatt, men det er noen få som velger å holde verdier skjult for Skatteetaten. Nå som vi snart får finansopplysninger fra 50 land, inkludert Luxembourg, Storbritannia og kanaløyene, så øker risikoen for å bli avslørt betydelig, sier Johansen.

Fra neste år er ytterligere 50 land inkludert i ordningen med automatisk informasjonsutveksling, inkludert Sveits og Panama.

Ikke bare for de med store formuer

I første halvdel av 2017 har 26 personer kontaktet Skatt Midt-Norge for å be om frivillig retting.

Det er ikke bare de med store formuer i skatteparadis som søker om frivillig retting.

– Det er ofte folk med mer hverdagslige forhold som for eksempel at de får pensjon fra Storbritannia eller eier en ferieleilighet i Spania. Noen bruker også ordningen til å melde inn uoppgitte verdier og inntekter i Norge, sier Johansen.

Folk oppgir i hovedsak lønn eller pensjon, bankinnskudd, verdipapirer, aksjer og eiendom.