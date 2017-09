Minner om bålforbud etter utrykking

Møre og Romsdal 110-sentral minner om at det er bålforbud, etter at brannvesenet torsdag ettermiddag rykka ut til et område på Emblem i Ålesund.

Ei melding om mistenkelig røyk viste seg å stamme fra det som blir omtalt som et «kaffebål», og denne typen bål er bare lov etter 15. september, ifølge forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Ålesund kommune.

Forskrifta sier for øvrig ingenting om te og kakao.