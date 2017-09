Turistar måtte gå av bussen og ta drosje vidare

(Fjordingen:) – Ein turistbuss som vart stoppa i kontroll ved Kjøs bru onsdag kveld mangla løyvedokument for å køyre passasjerar i Norge. Selskapet vart anmeldt for dette, og passasjerane måtte reise vidare med drosje, opplyser overingeniør Svein Arne Henjesand i Statens vegvesen.

Den same bussen fekk gebyr på 8.000 kroner for manglande bombrikke.

I same kontroll vart det gitt køyreforbod til eit vogntog fordi det var for breitt til å køyre på vegen. Vogntoget måtte lastast om slik at det kom innanfor lovleg breidde før det fekk køyre vidre.

Eit anna vogntog fekk køyreforbod grunna mangel på bremsar, og vart følgd til verkstad for reparasjon.

Tre køyretøy vart nekta vidare køyring før gjenstandar i frontvindu var fjerna. Fire sjåførar fekk skriftleg åtvaring for mindre brot på køyre- og kviletid, medan ein sjåfør fekk gebyr på 500 kroner for ikkje å ha med vognkort under køyring.

Saka blei først publisert på fjordingen.no