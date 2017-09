Får penger til planlegging av nytt fengsel

Regional- og næringsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune støtter planene om bygging av et nytt soningssenter i Ålesund-regionen, med egen kvinneavdeling og samlokalisering av Kriminalomsorgen og Friomsorgen, og i et møte tirsdag ble det bevilga et tilskudd på 350.000 kroner til Sunnmøre regionråd til planlegging og påvirkingsarbeid.

- Tilskuddet er avgrensa til 50 prosent av totalkostnaden og er gitt med fullfinansiering som vilkår, heter det i vedtaket.

- Vi er glad for at vi får med fylkeskommunen også. Vi har bedt om ei erklæring om at også fylket stiller seg bak ei satsing på Digernes, og det har vi godt håp om å få, sier daglig leder Jan Kåre Aurdal i Sunnmøre regionråd.

- Vi har ikke fått noe fra fylket til dette arbeidet tidligere, og midlene bedrer heilt klart mulighetene til å jobbe videre med planene våre, fortsetter han.

- I tillegg har vi hatt flere møter med Mørebenken - parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik i Frp inklusive, i håp om midler over neste års statsbudsjett, sier han.