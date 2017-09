Bergsøy heldt ikkje heilt inn

- Eg veit eigentleg ikkje kva eg skal seie no. Det var jo i grunnen ein jamn kamp mellom to veldig gode lag. Men vi gjorde nokre feil midt i andre omgang som øydela ein del for oss. Mellom anna spelte vi med to færre spelarar ein periode. Og så var vi for dårlege i angrep, oppsummerte ein skuffa Bergsøy-trenar Igor Dokmanovic.

God Grieze

Etter ein sløv start der Bergsøy tidleg låg under 4-1 henta dei seg bra inn igjen og hadde utlikna til 6-6 midt i første omgang. Laga følgde kvarandre også dei ti neste minutta. Men inn mot pause kom ein god Bergsøy-periode, der spesielt Evaldas Grieze viste seg fram med fleire fine mål. Til pause var stillinga 15-13 til fordel heimelaget.

I andre omgang køyrde Bergsøy på og auka leiinga ytterlegare. Då Bergsøy leia med både fire og fem ei stund var det vel dei færraste som trudde på noko anna enn to poeng til heimelaget. Men midt i andre omgang var forspranget redusert til 21-19. Då hadde Bergsøy nettopp fått alle mann tilbake på bana etter to tominuttarar på kort tid.

Rota det vekk

Ti minutt før full tid leia Bergsøy 23-20. Bortelaget fekk deretter to kjappe scoringar. Og då verka Bergsøy både stressa i angrep og mindre på hogget i forsvar. Brått stod det 24-24 fem minutt før full tid. To minutt seinare var stillinga 25-26. Og fleire mål vart det ikkje. Keeper Oddvar Johan Roseth og Bergsøy-forsvaret hadde fleire viktige involveringar i sluttminutta. Men i og med at alle sjansane laget fekk i angrep vart rota vekk desse angrepa, så hjelpte det lite i dag. Dermed ei skuffande avslutning på det som lenge såg ut til å bli ein god prestasjon. Det er uvisst om Stord er eitt av topplaga i 2.-divison i år. Men dei spelte i 1.-divisjon i fjor. Så mest truleg var Bergsøy nære ved å ta ein skalp.

Skuffa keeper

- Vi møtte eit veldig godt lag. Og vi veit alt skal klaffe om vi skal slå eit lag som Stord. Eg følte vi hadde dei ei stund. Men vi sleppte oss nedpå utover i 2. omgang. Dei kom lettare til sjansar mot oss, medan vi sjølve ikkje sette våre eigne. Då blir det slik, sa ein skuffa Bergsøy-keeper Sigurd Johan Roseth – som heilt fortent vart kåra til heimelagets beste av ein lokal jury.

Spesielt i 1. omgang var Roseth umogleg å ha med å gjere. I siste del av andre omgang hadde Stord mykje betre utteljing på sjansane sine. Men det har jo også med meir presise avslutningar og mindre aggressivt forsvarsspel å gjere.

KAMPFAKTA

2.-divisjon handball

BERGSØY-STORD 25-26 (15-13)

Herøyhallen, ca. 200 tilskodarar

FLEST MÅL BERGSØY: Evaldas Grieze (8), Emil Raknes (5), Zivinas Grieze (4).

DOMMARAR: Eivind Holager og Håkon Aksdal

Fem tominuttar til Bergsøy og tre til Stord.