Her er deltagerne på Farmen 2017

Farmen 2017 er lagt til en tid tøff tid der mannen ofte var til sjøs, og kvinnene måtte styre hjemme på gården.

Året er 1917. 1.verdenskrig herjer i Europa og livet på havet er farligere enn noensinne. Langs Sørlandskysten i Aust-Agder ligger Flosterøya, en øy i Arendal kommune. Her ved en langstrakt skjærgård, innerst i en bukt, ligger idylliske Sandvika gård.

Med havet som nabo lærer man raskt å respektere kreftene som ligger her ute, og folket på Flosterøya har i alle år opplevd at havet både gir og tar. I den nye sesongen av Farmen blir 14 nye forpaktere blir satt til å ta over gården i Sandvika.

De nye forpakterne skal gjennomføre ukesoppdrag på gården, som også innebærer å levere varer og tjenester til rederen som eier gården og til Kvinneforeningen hvor de fleste kvinnene i området har en aktiv rolle.

Dette er deltagerne i Farmen 2017, som starter 25. september på TV2

AMALIE SNØLØS (21)

Bor: Birkeland

Fra: Birkeland

Sivilstatus: singel

Yrke: student

Interesser: fotball, politikk, venner, skjønnhet og sosiale medier

THALE MYHRE (24)

Bor: Oslo Fra: Oslo

Sivilstatus: singel

Yrke: servitør

Interesser: ta bilder, trene, gå på byen, jobber litt som modell

KARIANNE AMLIE WAHLSTRØM (26)

Bor: Oslo Fra: Oslo

Sivilstatus: singel

Yrke: eventarrangør og student

Interesser: ungdom, trening

SUNNIVA DORTEA THORSEN (30)

Bor: Tønsberg Fra: Bø i Vesterålen

Sivilstatus: gift

Barn: 1 barn (3 år)

Yrke: assisterende seksjonsleder

Interesser: politikk, turer i fjellet, familie, trening og skole

CAMILLA COX BARFOT (31)

Bor: Fredrikstad Fra: Trondheim

Sivilstatus: singel

Yrke: rørlegger

Interesser: dyr!

EUNIKE HOKSRØD (39)

Bor: Tønsberg Fra: Tønsberg

Sivilstatus: gift

Barn: 2 barn (19 og 17 år)

Yrke: miljøarbeider og gartner

Interesser: hagearbeid, lage mat, snekre

LINE SUOMALAINEN (55)

Bor: Ørje Fra: Sør-Varanger

Sivilstatus: singel

Barn: 4 barn (32, 30, 29 og 20 år)

Yrke: kunstner

Interesser: naturen, fiske, jakte, male bilder

KRISTIAN KRUBEL DJUPNES (21)

Bor: Gjøvik Fra: Gjøvik

Sivilstatus: singel

Yrke: landbruksavløser

Interesser: jobb, bygdeungdomslag og elgjakt på høsten

TRYM NYGAARD LØKEN (23)

Bor: Oslo Fra: Oslo

Sivilstatus: singel

Yrke: telemarkkjører

Interesser: for det meste uteaktiviteter; ski, sykling, fjellturer og slakk line

MATS BEYLERGAARD BRENNEMO (28)

Bor: Oslo Fra: Bø i Telemark

Sivilstatus: singel

Yrke: salgsleder

Interesser: fotball, squash, boksing, date, turer på byen

VIDAR HELSETH (38)

Bor: Gjerdrum Fra: Kvinesdal

Sivilstatus: singel

Barn: 2 barn (10 og 8 år)

Yrke: barnehageansatt og markedsfører

Interesser: musikk, mennesker, backpacking, det multikulturelle

TOM EVENSEN (42)

Bor: Åsmarka Fra: Mesnali

Sivilstatus: gift

Barn: 3 barn (13, 11 og 5 år)

Yrke: lærer

Interesser: fotball (følge med, spille og trene lag), jobb

GEIR MAGNE HAUKÅS (46)

Bor: Bodø Fra: Kabelvåg

Sivilstatus: gift

Barn: 5 barn (25, 21, 19, 18 og 12 mnd)

Yrke: salgsmann / motivator

Interesser: trening (sykkel), politikk, hjelpe andre til et bedre liv

HALVOR SVEEN (47)

Bor: Rendalen Fra: Rendalen

Sivilstatus: singel

Barn: 1 barn (16 år)

Yrke: skogsmaskinfører og foredragsholder

Interesser: rovdyrpolitikk, jakt, fiske, naturvideofilming