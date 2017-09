Krasj på Skodjebrua, mistanke om rus

Politiet melder om at to biler er involvert i ei trafikkulykke på Skodjebrua.

- Fire personer er involvert, tre av dem er kjørt til legevakt for sjekk. Den ene føreren, en mann i 50-årene, mistenkes for å være påvirket av rus under kollisjonen, melder politiet.

Skadestedet er nå ryddet, og trafikken går som normalt, melder politiet.