Jegere førte til full utrykning

Flere politibiler har rykket ut til Godøy, etter melding om skudd, melder politiet.

Klokken 20.30 melder politiet at skytingen har skjedd nært et boligfelt, og kan settes i forbindelse med hjortejakt.

- Det er ingen dramtikk, vi har kontroll på to jegere som har vært nært et boligfelt. Det har vært skudd i området, og derfor tok politiet ingen sjanser, sier innsatsleder Per Ivar Hovden i Politiet.

Politiet vil nå finne ut om jakta har vært lovlig.

Saken vil bli oppdatert