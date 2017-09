Reagerer på sms fra Arbeiderpartiet

- Hva i all verden er dette?

- Lurer på hvor Arbeiderpartiet har fått mitt tlf.nr. for å sende meg personlig melding, skriver en leser på Facebook.

- Dette var da en skikkelig krampetrekning, og så midt i kirketida, da, skriver en annen.

Søndag formiddag dukket nemlig følgende melding opp på telefonen hos mange rundt omkring i Norge:

"Hei. Stortingsvalget blir jevnt. Du avgjør om Høyre og Frp fortsetter i regjering. Vil du ha et skifte? Skole og eldre fremfor skattekutt? Stem Arbeiderpartiet!".

Tommy Alnes mener politisk reklame-sms med slikt budskap er ganske personlig, og føles nesten som en uverdig trussel og inntrengning i hans private sfære.

- Mitt politiske ståsted er uvesentlig, har hørt at både Ap, Venstre og Frp har sendt ut masse-sms, og det er like forkastelig uansett parti, sier Tommy Alnes til smp.no.

Alle med?

Trond Reite er derimot skuffet:

- Føler meg skikkelig utafor. Arbeiderpartiet har sendt SMS til hele Norge, men ikke til meg. Skulle ikke alle med likevel?

- Ikke ulovlig

Flere er bekymret over hvor Ap har fått tak i nettopp deres telefonnummer, mens andre lurer på om dette er lovlig.

Og det siste får vi svar på når vi ringer Forbrukerombudet.

- Politisk reklame er unntatt reglene for uønsket reklame. Det er sett på som samfunnsnyttig. I tillegg er det samme regler for fysisk reklame som for elektronisk i denne sammenheng, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet til smp.no.

Les mer her (ekstern lenke)

- Men hvordan har partiet fått tak i telefonnumrene til folk?

- De ligger åpent i digitale kataloger og er lett tilgjgengelig.

AP opplyser til TV 2 at rundt 500.000 nordmenn har mottatt meldingen. Pressekontakt Per Gunnar Dahl sier telefonnumrene er kjøpt fra Iper Direkte, og at det er helt lovlig ifølge Markedsføringsloven.

Dersom kommunen/staten hadde sendt ut en sms med oppfordring om å avgi stemme i valget hadde det vært bedre, og mer akseptabelt, mener Alnes.

- Masseutsendelse som dette burde absolutt være politisk nøytralt, og forbeholdt offentlig informasjon som gjelder alle.

Ifølge NRK bruker Arbeiderpartiet mest penger på reklame foran årets stortingsvalg, nemlig 30 millioner kroner. Høyre bruker 25 milioner, ifølge statskanalen.