– God oppslutning tidlig på dag

Det sier leder for stemmestyret i valglokalet i Hatlane skole, Astrid Ous Larsen og nestleder Albert Gjørtz.

– Det er første gang det avholdes stortingsvalg her på Hatlane skole og det ser ut til at det er god oppslutning av antall stemmeberettigede. Mange har også forhåndsstemt, forteller de to.

Tidligere har det vært avholdt kommune- og fylkestingsvalg ved skolen.

Noen stilte allerede klokka ni

Med pappa i valglokalet – Spørsmålet om pappaperm er ikke avgjørende for mitt valg i dag, sier Bjørn Erik Dybvik (27).

Ous Larsen er overrasket over hvor mange som var kommet til valglokalet da dørene ble åpnet allerede klokka ti. – Noen stilte allerede klokka ni, forteller Gjørtz.

– Det må være det gode været. Godt skal ha noe å si for valgdeltakelsen, sier Ous Larsen.

Valglokalet har åpent til klokka 21:00.

– For to år siden stengte lokalene klokka 20:00. Da var det lang kø utenfor valglokale. En måtte sette strek midt i køa. Da var det noen som ikke fikk stemme.

Teller manuelt

– Egentlig skulle alt ha vært håndtert maskinelt, men i år må vi telle manuelt.

Men når det skjer manuelt er det kanskje enklere å få en indikasjon på valgutfallet, sier Ous Larsen. Hun har sørget for å forhåndsstemme, mens Gjørtz synes det er greit å stemme på selve valgdagen.