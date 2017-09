18 år og valgfunksjonær

Så snart du stikker hodet innafor et valglokale er hjelpen der om den trengs. Valgfunksjonærene forteller deg hvor du finner stemmeseddel, hvordan du folder den, hva du skal gjøre om du ønsker å stemme på andre personer enn de som står der osv.

Og om du lurte; du kan stemme i et hvilket som helst valglokale i kommunen. Bare du husker å ta med legitimasjon.

– Viktig å engasjere seg

Første stortingsvalg i Norge: – Hadde ikke stemmerett i Burma I dag var det første gang burmesiske Margaret Gauw (41) og Maung Win Gauw (47) benyttet seg av stemmeretten ved et stortingsvalg.

I valglokalene i rådhuset i Ålesund står i dag et kobbel av valgfunksjonærer fra Akademiet.

En av dem er Sara Marie Søvik (18), som går tredje året på internasjonal linje.

– Det er viktig for ungdom å engasjere seg i politikken og å støtte demokratiet, sier hun til Sunnmørsposten og forteller om kjempegod oppfølging og støtte fra de som har vært valgfunksjonærer tidligere.

– Vi har hatt veiledningsmøte og får generelt god oppfølging, sier Søvik.

Ut på valgdagen hadde hun fått mange spørsmål. For eksempel hva det går an å ta med seg inn i valglokalet: baby, paraply, hunder, barn – hva som helst.

Sara er også førstegangsvelger i år, men lar seg ikke lokke til å si mer enn nødvendig om eget valg.

– Skal ikke føle press

– Det er viktig at valget går fint for seg. At folk får stemme det de vil uten å føle et press på seg, sier sier hun.

På samme måte som i Skarbøvika og i Hatlane har det også vært en jevn strøm til valglokalene i rådhuset i hele formiddag.

Det bekrefter medlem i stemmestyret, kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal. – Før vi åpnet i morges sto det allerede 10-12 personer i kø, forteller han.