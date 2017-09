Foreslår å endre på busstilbodet i Giske og Ålesund

Sidan i vår har fylkeskommunen i samarbeid med kommunane jobba med ein gjennomgang av busstilbodet i Ålesund og Giske, og i møtet i samferdselsutvalet 6. september fekk politikarane ei orientering om prosjektet og moglege tiltak.

– Busstraseane og bussrutene har vore uendra i kommunane i kommunane i mange år, medan det har skjedd mykje med bustadutbygging og næringsutvikling, heiter det frå Svein Ivar Aarskog, rådgivar og fagansvarleg i Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

– Vi har «kasta alt opp i lufta» og sett på korleis vi kan gjere rutenettet og rutetilbodet betre og meir effektivt, og basert på den gjennomgangen vi har gjort, legg vi fram tre ulike alternativ, der alternativ ein viser kva vi kan gjere innanfor dagens økonomiske rammar, medan alternativ to og tre krev ekstra midlar, forklarar Aarskog.

Ifølgje rådgjevaren vil alle alternativa gje noko auke i tilbodet.

– Dette er mogleg fordi vi greier å effektivisere ein del ruter. Dersom det blir satt av ekstra midlar, kan tilbodet bli auka på kveld og helg, i tillegg til at det blir ekstra avgangar på dagtid, seier han.

I samband med prosjektet har det vore gjennomført ei brukarundersøking. Dette for å kartlegge reisemønsteret til dei som brukar kollektivtransport i dag, og for å få innspel.

– Vi har samla inn nyttig informasjon om kor tid folk reiser og kor dei reiser, fortel Marit Holen, rådgivar i Møre og Romsdal fylkeskommune.

– Vi veit mykje frå før, basert på statistikk for på- og avstiging, og informasjon frå sjåførane. Men det er alltid veldig nyttig å få informasjon direkte frå brukarane, legg ho til.

Av viktige tilbakemeldingar trekk ho fram at folk har sterke ønske om eit betre tilbod på kveld og helg, at dei synest det tar for lang tid å reise kollektivt.

– Mange meiner at tilbodet ikkje er tilpassa dei som jobbar skift og turnus, seier Holen.

– I tillegg synes mange at det er dyrt med enkeltbillett. Mange hadde innspel om kollektivfelt, skoleskyss og annan kollektivtrafikk, som hurtigbåt og ferje. Dette fell utanfor mandatet til utviklingsprosjektet, men vi tar innspela med inn i andre prosessar, avsluttar Holen.

Samferdselsutvalet vil behandle saka 13. november. Tiltaka kjem så med i ruteendringsprosessen for 2018, og blir satt i verk frå 1. mai 2018.