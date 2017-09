Listhaug: - Helt sjukt hvis vi får til dette!

Rundt 200 politikere fra Møre og Romsdal er mandag kveld samla til valgvake.

Klokka 21.00 kom de første prognosene fra valgdagen - de ble møtt med jubel fra Frp-bordet i salen.

- Jaaaa!

Jon Georg Dale flekser knyttneven. Når siste måling leses opp, reiser han seg i jubel.

- Det blir heilt sjukt hvis vi greier dette! roper Sylvi Listhaug over applausen.

Med to ministere som listetopper ligger Frp an til å gjøre et brakvalg - og ifølge valgdagsmålingen kan partiet få hele tre mandater på Stortinget.

Tar ikke helt på forskudd

- Valget er ikke over ennå. Men nå er vi på rett veg. Det er fantastisk at vi ligger såpass høyt. Det er heilt ekspepsjonelt etter fire år i regjering. Dette er et lagarbeid, sier Listhaug til Smp.no rett etter at målingen er klar.

- Hva sier magefølelsen om valget nå?

- Jeg tror det blir bra, nå tror jeg på ikke-sosialistisk flertall. Og det er ikke til å tro hvis vi får 25 prosent, sier hun.

- God valgkamp

Fylkesleder Frank Sve kaller det hele fantastisk, og ekstremt. Han sier at partiet er godt fornøyd med en gjennomført valgkamp.

- Vi har klart å dra med oss alle lokallagene, og gjennomføringen har vært kjempegod. Hvis dette slår til, tror jeg folk har fått med seg hva vi har fått til, både i regjering og i fylket og i kommunene, sier Sve.