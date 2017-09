Mann pågrepet i væpna aksjon - sikta for trusler

En mann ble mandag pågrepet i en politiaksjon i Valldal. Politiet var lenge tilbakeholdne med opplysninger, men operasjonsleder Sindre Molnes forteller litt etter klokka 15 følgende til smp.no:

– Der har vært ei konflikt mellom to personer, der den eine - en mann i 20-åra, nå er pågrepet, sikta for trusler. Hva konflikta går på ønsker vi imidlertid ikke å si så mye om, utover at det opprettes sak etter hendelsen.

– Videre var informasjonen vi fikk, knytta til saka, av en sånn art at vi valgte å væpne oss da vi rykka ut med flere patruljer, legger han til.

– Er noen skadd etter hendelsen?

- Nei, ikke så langt jeg kjenner til.

– Ble det løsna skudd?

– Ikke fra politiets side. Når det gjelder hva de involverte eventuelt skal ha gjort må jeg vise til etterforskningleder og jurist, sier Molnes.

– Uten dramatikk

Da smp.no var i kontakt med politiet om saka ved 12.30-tida ønska politiet verken å si noe om hva det var som skulle ha skjedd, om noen ble skadd i forbindelse med det som hadde skjedd, om politiet valgte å væpne seg eller om det var beslaglagt våpen.

– Men pågripelsen skjedde uten dramatikk, sa oppdragleder Finn Saltskår da.

– Utendørs?

– Det kan jeg heller ikke si noe om nå. Vi er i ei tidlig fase i saka, sa oppdraglederen.

Tilbakeholdne

Smp.no var i kontakt med Saltskår igjen i 13.30-tida.

– Vi driver fortsatt og etterforsker saka. Per nå vil vi ikke uttale oss noe videre om den, sa operasjonslederen da.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 10.40.

Ifølge politiet ble det gjort flere etterforskningsskritt på stedet.

Ferja snudde

Ferja på sambandet mellom Liabygda og Stranda snudde mandag formiddag for å plukke opp en politibil som var på veg mot Valldal i forbindelse med den væpna aksjonen.

– Ferja hadde gått litt ut fra land, så la jeg merke til at den snudde, forteller en tipser. Han sier at det var kun to andre biler på ferja.

Etter at ferja snudde fikk han beskjed om at ferja skulle hente en politibil på utrykning, og så ble han vitne til at politimennene dro fram våpen.

– Jeg syns det var litt spesielt å se de ha på seg skuddsikre vester, pistol og så ta opp maskinpistol. Det virket som han kontrollerte den for sikre seg om at alt var ok, og at de forberedte seg på noe som var litt mer alvorlig enn vanlig, sier tipseren til smp.no.