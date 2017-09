Politiet har funnet DNA-profiler etter museumstyveri i Bergen

Politiet skal nå undersøke om materialet kan knyttes til gjerningspersonene under tyveriet 12. august, ifølge Bergens Tidende.

Blant gjenstandene som ble stjålet var flere fra Sunnmøre og Sogn og Fjordane, også et angelsaksisk bronsebeslag som ble funnet i ei kvinnegrav på Bjørke i Ørsta i 1932 (krever abonnement).

Vikinggjenstander stjålet fra museum i Danmark Flere verdifulle vikingskatter er stjålet fra et museum i Vordingborg i Danmark – kun to uker etter et lignende museumsbrekk i Bergen. To personer er pågrepet.

– Selv om vi nå har to klare DNA-profiler, er det ikke sikkert at de stammer fra tyvene. Det kan ikke utelukkes de tilhører ansatte på stedet, for eksempel. Profilene er sendt videre til Kripos, som skal sjekke dem opp mot DNA-registeret, sier etterforskningsleder i saken, Anita Dahl.

Hun håper at de får svar fra Kripos i løpet av et par uker. DNA kan for eksempel finnes gjennom spor av hår, blod eller spytt, men politiet vil foreløpig ikke si hva profilene de har funnet stammer fra.