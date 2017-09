Reiten om sperregrensa: Dette blir en thriller

Steinar Reiten og KrF har de siste dagene kjempet for å mobilisere velgerne sine, særlig på Sunnmøre.

– Jeg er nordmøring og for første gang i historien har Møre og Romsdal KrF satt en nordmøring øverst på lista. Jeg har prioritert å være synlig på Sunnmøre og til stede på sosiale medier, forteller Reiten om innspurten av valgkampen.

På de første valgprognosene klokka 21 var han inne på Mørebenken på utjevningsmandatet. I Møre og Romsdal fikk KrF 6,3 prosent.

– Jeg ser jeg er inne og er glad, men det blir en thriller i forhold til sperregrensa for Venstre og KrF, sier Reiten.

Fryktelig spent

Nasjonalt viser prognosene en oppslutning på 4,5 prosent for KrF ved 21-tiden. Venstre balanserte på rundt sperregrensa som er på 4 prosent.

– Jeg er fryktelig spent. Det blir en knallhard kamp om siste mandatet, men jeg tror vi er med. Skulle vi miste det, er vi absolutt med i kampen om utjevningsmandatet. Jeg har troa, sa Reiten rett før prognosene klokka 21 kom.

Reiten sier det er sårt og føler det er urettferdig at KrF faller nasjonalt.

– De siste fire årene er det vi og Venstre som har gjort jobben med å dra politikken til en blåblå-regjering mot sentrum. Det er vi som har tatt kampen for norsk landbruk og fiskeri. Jeg føler vi ikke har fått uttelling for jobben vi har gjort, men håper og tror det skal gå seg til utover kvelden.

– Har dere vært for utydelige på hvem dere vil samarbeide med og om dere vil være i opposisjon?

– Jeg tror det var en viktig avklaring for velgerne da Knut Arild Hareide sa at vi ikke feller en ikke-sosialistisk regjering for å sette inn Jonas Gahr Støre om vi kommer på vippen. Da går vi i opposisjon, sier Reiten.

Tøffe målinger

I den siste fylkesmålingen i september var det få stemmer som skilte partiene i kampen om å få den åttende og siste direkte plassen på Stortinget for Møre og Romsdal.

KrF, som fikk kun 5,7 prosent på målingen, var ute på denne målingen. De fikk 8,9 prosent av stemmene i Møre og Romsdal ved stortingsvalget i 2013.

Første gang på 72 år

Om ikke Reiten kommer inn på Stortinget vil det være første gang på 72 år at KrF ikke blir representert på Mørebenken.

NRK skriver at partiet stilte liste for første gang i 1945, og den gang fikk de inn tre representanter, deriblant bestefaren til Reiten.

– Hva tenker du om det ikke skulle gå veien?

– Jeg kan ikke ta innover meg slike ting og la det gå utover meg personlig. Jeg føler jeg har gjort det jeg kunne med å være synlig og fått fram gode saker. Så skuldrene er senket, men det ville selvsagt vært kjempekjekt å få en plass, og føre den gode familietradisjonen videre og kjempe for KrF-saker, sier Reiten.

