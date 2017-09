Stemmer for god levestandard og god integreringspolitikk

Ekteparet er opprinnelig fra Burma, men har bodd i Norge i snart ti år.

Første stortingsvalg

Etter å ha blitt norske statsborgere har de tidligere gjort sin borgerplikt ved kommune- og fylkestingsvalg. I dag kunne de for første gang stemme ved et stortingsvalg. Det skjedde i formiddag ved Skarbøvik ungdomsskole.

Maung Win jobber til daglig på Bingsa, mens Margaret jobber på Spjelkavik omsorgssenter. Paret har fem barn i alderen 10-18 år

– Viktige saker for oss er å sikre at folk har en god levestandard og sørge for en god integreringspolitikk, forteller Maung Win. De to stemmer på samme parti.

Uten borgerretter i Burma

I hjemlandet bodde ekteparet i en landsby i et område der det hele tiden var borgerkrig. De hadde verken papirer, borgerrettigheter eller stemmerett i eget hjemland.

– Gjennom FN-programmet kom vi hit til Norge. Vi bodde lenge i en flyktningleir på grensa mellom Burma og Thailand. I neste måned har vi bodd her i 10 år, forteller paret.