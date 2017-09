Vet ikke om hun forblir minister:

Sylvi: - Det har vært en tøff valgkamp

Frps Sylvi Listhaug sier til smp.no at valgkampen har vært tøff og tidvis skitten. Hun tror mange er opprørt over ordbruken og ser fram til å jobbe for Møre og Romsdal på stortinget- enten som minister eller stortingsrepresentant.