Venstre-Farstad: – Lavere enn jeg håpet på

- Dette var lavere enn jeg håpet på. Men det er fremdeles mye bevegelse opp og ned, så mye kan skje, sier Pål Farstad, førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal.

Mens jubelen satt løst på Frp-bordet, er stemningen foreløpig mer dempet på Venstre-bordet.

Nasjonalt kjemper Venstre med sperregrensa.

- Vi nærmer oss fire og sperregrensa, så da kan det kanskje ordne seg, sier Farstad, som i så fall kan komme inn på utjevningsmandatet.

- Hvis det ikke ordner seg, så er det ikke så farlig for meg personlig, men det er mest synd for denne gjengen her, sier han og viser til valgkampmedarbeiderne som sitter rundt ham.

- Jeg er usikker på hvilken veg det går. Jeg har fortsatt troa.

- Hva betyr dette med en eventuell borgerlig regjering videre?

- Det ser jo ut som om det blir blått flertall. Men hvis enten KrF eller Venstre eller begge to kommer under sperregrensa, blir det fort forrykka, sier Farstad.

- Aller helst skulle jeg jo hatt et sterkere sentrum, slik at ikke Frp blir for dominerende.

