– Det siste Arbeiderpartiet trenger er personstrid

– Det siste Ap trenger nå er en lederstrid, sa nestleder Trond Giske til NRK tirsdag morgen.

Tonen var en litt annen like etter klokka 21 mandag kveld, da det var klart at Ap hadde gjort et av sine aller dårligste valg, med en oppslutning på drøyt 27 prosent. På spørsmål om det blir aktuelt å se på ledelsen etter valgresultatet, svarte nestlederen følgende:

– Det er det organisasjonen som bestemmer. Vi i ledelsen har ønsket et annet resultat, men organisasjonen skal få lov til å være med på evalueringen.

Ifølge VG reagerte flere sentrale Ap-kilder kraftig på uttalelsen fra nestleder Trond Giske til NRK mandag kveld.

VGs Ap-kilder hevder det dårlige valgresultatet kan utløse en blodig lederstrid i partiet. Flere skal spørre seg allerede nå om hvor lenge Støre kan fortsette som partileder.

Giske ble konfrontert med spørsmålene om lederstrid under politisk kvarter på NRK tirsdag morgen. Da var han langt tydeligere enn han var noen timer før og gjorde alt for å støtte opp om Jonas Gahr Støre som partiets ubestridte leder. Han svarte også avvisende på spørsmål om han selv er ute etter å overta etter Støre.

– Nei, altså jeg vil at Arbeiderpartiet skal gjøre det bra og det bidrar vi ikke til med persondiskusjon. Tvert imot, det er ikke personsaker som har gjort at vi gjør et dårlig valg, det er at vi ikke har nådd ut med det politiske budskapet vårt. Det politiske budskapet har vært forankret i hele ledelsen, i hele sentralstyret, vi har et kollektivt ansvar for resultatet, sa Giske.

Politiske kommentatorer har ment det kan bli vanskelig for Støre å holde på partiledervervet i partiet fram mot neste valg. Natt til tirsdag var imidlertid Støre selv klar på at han kommer til å gå til valg som Aps statsministerkandidat i 2021.