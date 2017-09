Har du sett disse personene?

Tyveriet skal ha funnet sted sent lørdag ettermiddag 15. juli 2017. Politiet mener det hele var godt planlagt og organisert, og utelukker ikke at de to har oppsøkt lignende parfymeri andre plasser. Etterlysingen, med bilde, ble sendt ut samtidig som saken blir tatt opp i TV2-programmet Åsted Norge.

Politiet ber nå folket om hjelp. De er interessert i observasjoner av paret, hvor enn det måtte være.

Tips kan sendest til tips-sunnmore@politiet.no.