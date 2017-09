Vil gi sikrere ferjestrøm med ny ladeløsning

Det er et kjent mål å få mange nye el- og hybridferjer inn på det norske ferjenettet. Ferjene må lades fra land ved hvert anløp, og at ladetiden kan være så kort som fem minutter, har vist seg å by på utfordringer. Ifølge ei pressemelding fra Acels As så mener firmaet å ha funnet ei god løsning.

­ – Kraftoverføringen mellom land og ferge er en kritisk faktor i driften av el- og hybridferger. Vår løsning er en kompakt plugg som bruker vakuum. Vakuum holder pluggen sammenkoplet og reduserer faren for elektrisk overslag. Det er også bruken av vakuum som har gjort det mulig å gjøre Acel Power Plug, så kompakt og prisgunstig, uttaler Kjell-Christian Krohn Dale, forretningsutvikler i Acel Gruppen.

Pluggen er utviklet for høyspent og lavspent lading, er patentsøkt og klar for avsluttende testrunder.

­ – En servicevennlig enhet er et hensyn vi har brukt mye tid på, sier han. ­ Ingen kan garantere at en løsning aldri skal feile, men det går an å forutse og designe inn den håndteringen som må til hvis en situasjon først oppstår.

Ifølge Acel skal pluggen fungere i et krevende miljø med sjøsprøyt, snø og vind - på samband med mer enn 30.000 til- og frakoplinger i året.