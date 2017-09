Brann i bustadhus på Vartdal

Politiet sin operasjonssentral melder ved 21.45-tida om brann i ein bustad på Vartdal i Ørsta kommune.

– Vi er framme på staden. Det er full fyr i huset. Ut ifrå dei opplysningane eg har, så skal bebuarane vere ute av huset, men eg har ikkje fått det stadfesta, seier Aage Henriksen ved 110-sentralen til smp.no.

Klokka 22 opplyser 110-sentralen at huseigar stadfestar at ingen skal vere i bustaden. Politiet har ifølgje NRK kome i kontakt med to personar som har kome seg ut av huset.

Brannvesenet har starta med sløkking.

