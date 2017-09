Frp vant valgkampen på sosiale medier

Klassekampen har innhentet tall fra to kilder som viser partienes gjennomslagskraft på sosiale medier. Oversikten over de mest delte nyhetssakene fra analyseselskapet Storyboard, viser at Frp lyktes med sin strategi om å få innvandring og kriminalitet høyt opp på dagsorden.

En undersøkelse fra Reuters Institute i år viste at 53 prosent av alle nordmenn orienterer seg i nyhetsbildet via sosiale medier som Facebook, Twitter og Snapchat.

– Av de ti sakene som ble mest delt og fikk flest likerklikk og kommentarer i sosiale medier i september, handlet fem om innvandringsminister Sylvi Listhaug. To handlet om utspill fra justisminister Per-Willy Amundsen.

– Det er nok høyresiden med Frp som har tjent mest på dette, fordi det er Frp som har eierskap på innvandringssaker og har interesse av at temaet kommer høyt på dagsordenen, sier medieforsker Bente Kalsnes ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

