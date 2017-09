Miljøbevegelsen raser mot mulig oljeåpning

– Utrolig nok er debatten om oljeboring i Lofoten i gang igjen. Det er så hinsides all fornuft at jeg får vondt langt inn i margen, skriver WWF Norges generalsekretær Nina Jensen i et harmdirrende Facebook -innlegg onsdag.

Ultimatum fra sentrum kan verne Lofoten Å sikre vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er KrF og Venstres viktigste prioritering i forhandlinger med regjeringen. Men hvordan det skal skje, er uklart.

Hun mener et olje-nei i de sårbare havområdene ikke burde hvile på Venstre og KrFs skuldre alene.

– Det er utrolig trist at den viktigste beslutningen i vår tid skal hvile på de minste partiene. Det er på tide at de største partiene tar dette ansvaret, sier hun til NTB.

Å sikre vern av Lofoten, Vesterålen, Senja og Møreblokkene har vært viktige saker for KrF og Venstre og vil trolig bli et viktig ultimatum i forhandlinger med regjeringen.

Dersom KrF og Venstre ikke lykkes i å binde Høyre til masten, har Ap-leder Johas Gahr Støre sagt at han øyner muligheten for å utnytte den nye situasjonen på Stoprtinget.

Ultimatum fra sentrum kan verne Lofoten Å sikre vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er KrF og Venstres viktigste prioritering i forhandlinger med regjeringen. Men hvordan det skal skje, er uklart.

Samarbeid på tvers

Jensen krever at en ny borgerlig regjering gir et varig vern til Lofoten, Vesterålen og Senja og stanser den «elleville oljepolitikken» som tar oss stadig lenger nordover.

Listhaug besøkte fiskerinæringa i Ålesund og Giske: Vil konsekvensutrede Møreblokkene - men tror ikke det blir hett tema Frp går mot fiskerinæringa og vil åpne for konsekvensutredning av oljevirksomhet på det verna området utenfor Møre. Men Listhaug sier at det ikke er aktuelt før oljenæringa sjøl kommer med et sterkt ønske om dette.

Men Ap-leder Jonas Gahr Støre bekreftet tirsdag overfor NTB at partiet står klar til å samarbeide med regjeringen om en konsekvensutredning av oljeaktivitet utenfor Lofoten dersom Venstre og KrF ikke lykkes i å binde Høyre og Frp til masta.

Også andre miljøorganisasjoner reagerer sterkt på Aps signaler.

– Det viser dessverre en mangelfull forståelse fra Ap både av hvor viktig saken er, men også av hvorfor de har gjort et elendig valg, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg til NTB.

– Folket mot

Lundberg fremholder at et flertall både av Aps velgere og i befolkningen er mot konsekvensutredning.

– Folket vil ikke ha Støres løsning, det såkalte oljekompromisset. Jeg fatter ikke hvorfor Støre og Ap ikke skjønner at dette er en tapersak for dem, sier hun.

Ap-landsmøtet vedtok i vår å åpne områdene sør for Lofoten for konsekvensutredning, men ikke de andre områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja (kjent som LoVeSe) i kommende stortingsperiode.

Sammen med Høyre og Frp kan Ap danne flertall for å åpne en bit av det omstridte området for oljevirksomhet, noe KrF og Venstre til nå har hindret gjennom sin avtale med de to blå partiene.