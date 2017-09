Oppdretter må overvåke seks vassdrag etter rømming

Fiskeridirektoratet pålegger Rauma Stamfisk å overvåke seks vassdrag i Møre og Romsdal i forbindelse med en rømming av oppdrettslaks i sommer.

Rømmingen ved oppdrettsanlegget i Tennfjorden i Haram ble oppdaget i juli og overvåkingen gjelder følgende vassdrag: Hildreelva, Solnørelva, Spjelkavikelva, Tennfjordelva, Vatneelva og Ørskogelva.

Rømt oppdrettslaks funnet i Tennfjorden Onsdag 19. juli mottok Fiskeridirektoratet melding om fangst og observasjoner av rømt oppdrettslaks i Tennfjorden. "Synderen" kan være i Rauma.

Vassdragene skal i første rekke overvåkes, men ved observasjon av rømt fisk skal det vurderes utfiske.

– Oppdrettslaks på rømmen utgjør en risiko for de ville laksebestandene. Denne typen oppfølging etter enkelthendelser er derfor helt nødvendig, sier Ruth Lillian Kjæmpenes, seksjonssjef i Fiskeridirektoratets Region Midt i en pressemelding onsdag.

Fiskeridirektoratet ba i sommer publikum om tips for å få bedre oversikt over omfanget av rømmingen, og hvordan fisken spredde seg. Flere fritidsfiskere tok kontakt, noe som førte til bedre oversikt over den rømte laksens vandring, opplyser direktoratet.