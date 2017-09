Totalskadd etter brann

Ifølgje politiet var ingen av dei to som bur i huset heime då brannen oppstod. Det vart stadfest av huseigar ein halv time etter at det vart slått alarm.

Politiet sin operasjonssentral melde ved 21.33-tida onsdag kveld om brann i ein bustad på Vartdal i Ørsta kommune.

Seks minutt seinare var brannbilen på Vartdal framme på staden. Då var det full fyr i huset. Det kom forsterkingar i form av brannbil frå Ørsta og tankbil frå Volda. Klokka 22.30 fortel Sindre Kongshaug ved 110-sentralen at det ikkje skal vere fare for at brannen skal spreie seg til andre hus.

Først klokka 23:37 hadde brannvesenet kontroll over brannen.