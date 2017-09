Annbjørg Lien fikk pris

Det er Anders Jahres humanitære stiftelse som står bak prisen. Stiftelsen ble etablert ved to gavebrev fra skipsreder Anders Jahre i 1966 og har sitt sete i Sandefjord.

Målet er å støtte tiltak av humanitær, kulturell og sosial art i Norge. Totalt har stiftelsen delt ut ca. 233,2 millioner kroner.

Det er 28. gang stiftelsen deler ut Anders Jahres Kulturpris.

– Anders Jahres kulturpris tildeles i år fem av våre fremste utøvere og tradisjonsbærere innen folkemusikk og folkedans, et samlet prisbeløp på kr 1,5 mill. De hedres for sine fremragende kunstneriske innsatser, og bidrag til økt kjennskap og interesse for folkemusikk og folkedans, heter det i en pressemelding.

Årets prisvinnere er:

· Folkekunstner Knut Buen.

· Folkesanger Kirsten Bråten Berg.

· Hardingfelespiller Hallvard T. Bjørgum.

· Hardingfelespiller Annbjørg Lien.

· Folkedanser Hallgrim Hansegård.

– Annbjørg Lien (45) ble tidlig landskjent for sitt hardingfelespill, og deltok på sin første plateinnspilling som 12-åring. Hennes første soloalbum ble utgitt i 1988. Deretter har hun har stått frem, nasjonalt og internasjonalt, som en nyskapende utøver på fiolin og nøkkelharpe, og i stadig nye former for samspill. Spesielt må hennes samarbeid med musikere fra den andre siden av Nordsjøen trekkes fram. På slutten av 1980-tallet var Lien med på å starte gruppen Bukkene Bruse, som turnerte i mange deler av verden. Lien har skrevet bestillingsverk til en rekke festivaler, samarbeidet med Symfoniorkestre, og turnerer stadig som solist og ensemblemusiker. Lien har utgitt ni album som soloartist, i tillegg til mange innspillinger med andre artister. Hun har vunnet Landskappleiken en rekke ganger samt nordiske konkurranser i folkemusikk, og blitt hyllet for sine innsatser for å formidle interessen og kjennskapen om tradisjonsmusikken. I dag er hun doktorgradsstipendiat ved Institutt for rytmisk musikk på Universitetet i Agder, heter det i en beskrivelse.