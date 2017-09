Ap-topp vil ha «havarikommisjon»

– Vi er avhengige av at vi kommer til bunns i hvordan det kunne skje. Vi må snu alle steiner. Jeg frykter vi skal gå for en harmonimodell og fortsette som før og tro at så lenge vi alle er venner, så går ting over. Det kan vi ikke. Vi har mistet 70.000 stemmer i løpet av fire år med blåblå regjering. Det er dypt alvorlig for Ap og sosialdemokratiet, sier han til Adresseavisen.

Han er enig med Arbeiderparti-ordfører Rita Ottervik i Trondheim som vil ha en havarikommisjon. Partiets sentralstyre har imidlertid gått inn for en evaluering som skal konkludere allerede neste uke.

Sandvik kritiserer anonyme kilder som har sagt til VG at nestleder Trond Giske har hovedansvaret, og avviser antydninger om at Giske forsøker å posisjonere seg for å ta over ledervervet. Han mener noen i partiet forsøker å starte en maktkamp, men sier det ikke er noe partiorganisasjonen ønsker seg.

– Jeg håper på uro, eller kraftige diskusjoner nå. Vi må ta et skikkelig oppgjør med oss selv. Vi må få ting på bordet. Da må vi ikke starte med konklusjonene, sier han videre.