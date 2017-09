Hurtigruten frafaller søksmål mot Ålesund havn

Det melder Ålesund havnevesen i en pressemelding torsdag. Hurtigruten krevde endring i priser og betingelser, samt tilbakebetaling av flere millioner kroner.

– Det er fem saker inkludert Ålesund som nå trekkes, så vil vi fortløpende vurdere de øvrige sakene. Prinsippene i disse sakene er forholdsvis like, sier Stein Lillebo i Hurtigruten til smp.no.

Bakgrunn: Hurtigruten tapte på alle punkter i retten

Dette er saken: Hurtigruten har siden 2014 forsøkt å endre norske havners innkreving av anløpsavgift og kaivederlag.

Nå er den rettslige striden om kaivederlaget avsluttet for Ålesund havn og fire andre havner langs kysten. Dette er en betaling den enkelte havn fastsetter størrelsen på.

Når det gjelder anløpsavgiften fastslo Samferdselsdepartementet tidligere i år at norske havner i flere år har feiltolket havneloven og overfakturert blant annet Hurtigruten for mange millioner kroner.

Kristiansund og Nordmøre havn må betale tilbake 17,6 millioner kroner til ulike rederier som følge av dette, og det samme kan bli tilfellet for Ålesund.

Bakgrunnen for at disse fem sakene frafalles, er at disse havnene ikke ville godta en fristforlengelse, i påvente av at Bodø-saken skulle bli avgjort (se under, journ. anm.).

– Det betyr ikke at vi mener prisen i disse havnene er rett og vi ønsker fortsatt sterkt å komme i forhandlingsposisjon og håper vi klarer det, sier Lillebo.

Tapte mot Bodø

Hurtigruten kom med lignende krav mot flere havner langs kysten.

– Sunnmøre tingrett besluttet i mars 2017 å stanse saken i påvente av Høyesteretts vurdering av en lignende sak Hurtigruten hadde anlagt mot Bodø havn. Denne saken endte med full frifinnelse av Bodø havn. Som følge av dette har Hurtigruten besluttet å frafalle søksmålet mot ÅRH, skriver havnevesenet i pressemeldinga.

Hurtigruten tapte mot Bodø havn i lagmannsretten, men anket. I juli ble det klart at Høyesterett avviste anken.

– Glad

Hurtigruten vil ikke kreve dekket saksomkostninger, skriver havnevesenet.

Havnesjef Ole Christian Fiskaa i Ålesund skriver følgende i pressemeldinga:

– Idet Hurtigruten har frafalt søksmålet mot Ålesundregionens havnevesen, er saken vunnet av saksøkte. ÅRH har dermed krav på full erstatning for sine sakskostnader. Jeg er først og fremst glad for å kunne bruke vår tid og våre ressurser på å videreutvikle gode havnetilbud, snarere enn å være i strid med en viktig kunde. Jeg synes Lagmannsrettens behandling av saken i Bodø virket grundig og gjennomarbeidet, og Høyesterett har nå bekreftet dette. Fornuften har seiret i denne saken, til det beste for alle brukerne av Ålesundregionens offentlige kaier og havnetjenester.