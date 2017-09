Nevnes som mulige statsråder

I Dagbladet blir Trine Skei Grande, Terje Breivik og Ola Elvestuen, samt Abid Raja omtalt som «Venstres mest åpenbare statsrådskandidater».

Men først må Venstre si ja til statsminister Erna Solbergs (H) stående invitasjon om å gå i regjering.

VG skriver at flere kilder sentralt i Venstre uavhengig av hverandre nevner Grande, Raja, Rotevatn og Melby som de mest aktuelle kandidatene i et Venstre-comeback i regjeringen.

Som Sunnmørsposten tidligere har skrevet, har blant annet Venstre-ordfører Alfred Bjørlo nevnt Rotevatn som en het ministerkandidat.

Partileder Trine Skei Grande sa til VG etter partiets sentralstyre tirsdag at hun var lei av å få gjennomslag for mange viktige saker som støtteparti for regjeringen, men uten å få «kred» for jobben.

Innser at slaget er tapt Sveinung Rotevatn håpa på det lengste på å få utjamnningsmandatet i Sogn og Fjordane. No vedgår han valnederlaget.

– Det er nok en større lyst i Venstre til å komme i regjering nå enn ved forrige anledning. Det er nok en følelse etter fire år utenfor regjeringen av å ha fått til mye, men at vi har fått æren for lite, sa Grande.

Tidligere har både Guri Melby og Abid Raja sagt at Venstre burde søke regjeringsmakt.

Sist gang Venstre var i regjering var under Kjell Magne Bondeviks andre regjering fra høsten 2001 til høsten 2005. Da hadde partiet tre statsråder.

Det skal ikke være aktuelt for KrF å gå i regjering med Frp, heller ikke om Venstre går inn i regjeringen, skriver VG.