SAS tilbyr gratis ombooking og flere ekstraavganger

SAS-streiken er avblåst – normal trafikk i ettermiddag Torsdag ettermiddag vil flytrafikken gå som normalt igjen etter at pilotstreiken i SAS er avblåst og en gigantisk opptrapping av konflikten ble avverget.

SAS har opplyst at flytrafikken vil gå som normalt fra klokken 14 torsdag ettermiddag.

– Flytrafikken gjenopptas så snart som mulig. Vi beklager de ulempene streiken har medført for våre reisende og vil gjøre vårt ytterste for at de skal komme til sine destinasjoner, opplyser SAS tidlig torsdag morgen, bare snaue to timer etter at streiken ble avblåst.

Selskapet opplyser at alle de 100 kanselleringene torsdag som ble varslet onsdag, vil forbli kansellert. Men flyselskapet har satt opp følgende ekstraavganger:

SK6351/6352 Oslo-Longyearbyen-Oslo, SK6300/6301 Oslo-Bergen-Oslo, SK6302/6303 Oslo-Stavanger-Oslo og SK6353/6354 Oslo-Paris-Oslo.

For dem som så seg nødt til å booke om flybilletter, tilbyr nå SAS disse kundene å kostnadsfritt endre bookingen tilbake til sin opprinnelige reise, enten den gjelder til, fra, via eller innenlands i Norge. Dersom man velger å endre dato for reisen, dekkes imidlertid ikke SAS ekstrakostnader som hotell, mat og transport.

Er avgangen kansellert, avbrutt eller forsinket med mer enn tre timer har man rett på full refusjon.