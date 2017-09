Økt aktivitet på Mannen - rundt 17 mm siste døgn

Det har visst ikke regna så mye Vi var rimelig sikre på at det tidvis har bøtta ned mange steder på Nordvestlandet både torsdag og så langt fredag, men nei.

En nedbørsfront seint torsdag ettermiddag har resultert i 10 mm nedbør siste døgn i området, melder NVE i sin dagsrapport for det ustabile fjellområdet.

En ser nå økt aktivitet i fjellet, som har beveget seg 17 mm siste døgnet i den øvre delen. Nedre del er det betydelig mindre og ligger uendret på rundt 1 mm, ifølge NVEs målinger.

Værprognosene det neste døgnet er svært usikker, men det meldes regn utover ettermiddagen og kvelden, mens langtidsvarselet indikerer bedre vær.

– Seksjon for fjellskred følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende om farenivå må endres til oransje. I forbindelse med nedbøren kan det bli økt steinsprangaktivitet fra området, skriver NVE.

Farenivået er gult, som betyr moderat fare. Siden 2014 har det vært flere perioder hvor det har vært rødt farenivå og hvor beboere i området har blitt evakuert - men i år kan bli den siste: Når bevegelsene øker denne gangen, har NVE planlagt å pumpe vann inn i fjellet i håp om å utløse et lite skred, for at partiet så skal stabilisere seg.

