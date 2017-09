Advarer mot glatt vegbane - vogntog fikk sleng

Det melder NRK Møre og Romsdal.

Fredag morgen måtte Innfjordtunnelen stenge etter at en lastebil mistet last i vegbanen. Sjåføren har forklart at han fikk sleng på grunn av glatt vegbane, melder NRK. Tunnelen ble åpnet for gjennomkjøring med ledebil etter kort tid.

Prosjektleder Hallgeir Brudeseth i Statens vegvesen sier at de har satt opp skilt for å advare mot glatt vegbane.

– Når vi jobber med sprøytebetong, kan det komme olje og dieselsøl i veibanen etter oppryddingen og da blir friksjonen redusert. Dette er vi klar over og det er derfor vi har skiltet og satt ned fartsgrensen, sier han til NRK.