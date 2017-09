Dømd til 14 dagar i fengsel for promille i båt

Trass han varsla om naudstilfellet over radio og vart henta ut med redningshelikopter, drakk han omlag ein halv liter cognac medan han framleis var i båten. Då det vart teken blodprøve av han i 12-tida hadde han ein alkoholkonsentrasjon i blodet på 1.61 promille.

I Sogn og Fjordane tingrett gav han torsdag ei atterhaldslaus tilståing.

Dermed vart han dømd for å ha nytt alkohol eller eit anna rusande middel dei første seks timane etter at føringa er avslutta til tross for at han forstod eller måtte forstå at det kunne verte politietterforsking på grunn av føringa, som det heiter seg i dommen.

Mannen vart dømd for brot på småbåtlova, og fekk ei straff på 14 dagar i fengsel på vilkår og 5.000 kroner i bot.

Vilkåra for fengselsstraffa er at den vert utsett med ei prøvetid på to år.