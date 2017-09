Det har visst ikke regna så mye...

- Nå er måleren i Ålesund ute for tida, men ved Brusdalsvatnet har det for eksempel kommet 25 millimeter nedbør så langt i dag, og på det meste 6,2 millimeter på en time. Videre viser måleren i Molde 23 millimeter til nå, med 4,7 millimeter den timen det kom mest der, sier vakthavende meteorolog Steinar Skare ved Meteorologisk institutt.

- Kan det være at nedbøren har kommet på steder der dere ikke har måling. At bygene er veldig lokale?

- Det kan det selvsagt. Likevel ville jeg jo tro at totalen så langt i dag, for eksempel ved Brusdalsvatnet, ville lagt noe høyere, sier Skare med tydelig skarre-r.

- Dialekta di tilsier at du kommer fra et sted man er vant til mye nedbør. Du synes kanskje vi bør tåle såpass?

- Nå kommer vel du også fra et sted det regner en del… Dessuten var det faktisk meldt regnbyer på Sunnmøre både i går og i dag, repliseres det.

Sol i sikte lørdag

- La gå, så har det etter all sannsynlighet ikke regna så mye likevel. Men hva med været videre gjennom helga? Yr.no sier for eksempel at det skal bli veldig bra lørdag og ganske bra søndag. Kan vi regne med at det blir slik, eller er været ganske uberegnelig for tida slik at vi kanskje likevel kan regne med regn?

- Det blir regnbyger også resten av fredag. Rett nok ser de ut til å bli mindre kraftige enn i natt og tidlig på dagen i dag, men like fullt er det venta bygevær.

Lørdag er det imidlertid sol i sikte, ifølge meteorologen.

- Da snur vinden mot nordøst, og etter regnbyger først på dag ser det ut til å bli perioder med sol, sier Skare.

- Riktig nok blir det litt vind – opp i liten kuling noen steder, likevel ser det bra ut, spesielt litt ut på dagen og kanskje med aller best vær på Sunnmøre, legger han til.

- Hva med søndag og litt ut i neste uke. Ifølge yr.no ser det brukbart ut?

- Søndag blir det vind fra nordøst, opp i frisk bris på kysten. Videre blir det mer skya og det kan også komme litt regn, men ikke store mengder, sier Skare.

- Også mandag ser det ut til å bli litt nedbør, det samme gjelder tirsdag, muligens noe mer regn da, avslutter han.