Listhaug avviser EUs oppfordring – vil ikke ta imot flere flyktninger enn før

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) ba nylig om hjelp til å hente ut 40.000 ekstra kvoteflyktninger fra Libya og andre afrikanske land.

EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos sier han fullt ut støtter initiativet. Han har sendt et brev om saken til samtlige land i EU og Schengen, inkludert Norge.

– I brevet ba jeg dem være så ambisiøse som mulig, og jeg ba dem spesielt om å øke innsatsen for å ta imot kvoteflyktninger fra Nord-Afrika og Afrikas Horn, sier han.

Svaret fra Norge er avvisende.

– Det er ikke aktuelt å ta imot flere flyktninger nå, sier innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Flytter søkelyset

NTB har lest brevet, som ble sendt til innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) den 25. august.

EUs mål er å øke hjelpen til flyktninger som oppholder seg i Libya, Egypt, Niger, Etiopia og Sudan. Dette er land som mange flyktninger reiser fra eller gjennom når de forsøker å ta seg til Europa over det sentrale Middelhavet.

Det er like viktig å hjelpe folk herfra som å ta imot kvoteflyktninger fra landene rundt Syria, mener Avramopoulos.

«Jeg vil derfor oppfordre deg til å være så ambisiøs som mulig i vurderingen av innsatsen for kvoteflyktninger», skriver han til Listhaug.

Sparker ballen videre

Listhaugs svar er at Norge allerede er i fremste rekke. Nå er det andres tur, mener hun.

– Norge er blant landene som har tatt imot flest kvoteflyktninger i forhold til innbyggertall. Det er derfor andre land som nå bør følge opp her. Norge har en stor jobb foran seg med å integrere tusenvis som har kommet, både som flyktninger og gjennom familiegjenforening, sier Listhaug.

– Mange andre land bør gjøre en større innsats før Norge skal gjøre mer, sier hun.

I absolutte tall var det bare USA, Canada, Australia og Storbritannia som tok imot flere kvoteflyktninger enn Norge i 2016.

«Moralsk plikt»

I brevet til Listhaug skriver Avramopoulos at han har bedt EUs medlemsland om å komme med nye løfter for 2018 innen fredag 15. september.

«Vi har en juridisk og moralsk plikt til å tilby beskyttelse til dem som virkelig trenger det», understreker han.

Samtidig melder FN at det haster med å få hentet ut flyktninger som er strandet i Libya. Der blir flyktninger kasteball mellom menneskesmuglere, myndigheter og væpnede grupper, og mange ender opp i interneringsleirer der forholdene beskrives som umenneskelige.

For å få slutt på dette, er det ikke nok å bekjempe menneskesmuglingen, mener Avramopoulos. I tillegg må det åpnes lovlige veier inn til Europa, fastholder han.

Fortsatt ikke avklart

Den norske kvoten for 2018 vil først bli fastsatt når statsbudsjettet legges fram i oktober. Men etter det NTB forstår, ligger det ikke an til at kvoten vil bli større enn i dag.

Norge har fram til nå deltatt frivillig i et program for kvoteflyktninger som EU vedtok i 2015. Den norske kvoten er på 3.500, og ved siste opptelling den 4. september hadde 3.421 av disse kommet. De fleste er syrere som er hentet ut av Libanon.

I tillegg har Norge tatt imot 1.500 asylsøkere gjennom en EU-ordning for å avlaste hardt pressede Hellas og Italia.